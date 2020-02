München

Sonne und Regen: Wechselhaftes Wetter am Wochenende

21.02.2020, 08:52 Uhr | dpa

Das Wochenende in Bayern wird wechselhaft, mit Sonne, Wind und Regen. Am Freitag wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) anfangs noch windig bis stürmisch. Örtlich kann es regnen, im Tagesverlauf scheint vermehrt die Sonne. Am Samstag regnet es nach DWD nur noch vereinzelt, insgesamt wird es sonniger bei Temperaturen zwischen 8 und 15 Grad. Der Sonntag wird hingegen überwiegend bewölkt und regnerisch, am Nachmittag soll es auflockern.