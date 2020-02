München

Schärfere Düngeregeln stoßen in Bayern auf positives Echo

21.02.2020, 16:51 Uhr | dpa

Die von Bund und EU verabredeten schärferen Dünge-Vorgaben für deutsche Bauern sind in Bayern dank einiger nachträglicher Änderungen auf ein positives Echo gestoßen. "Dass eine bedarfsgerechte Düngung von Grünland in roten Gebieten verankert werden konnte, ist ein großer Erfolg unseres Einsatzes für fachlich sinnvolle Lösungen", sagte Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) am Freitag in München. Auch bei den von der EU-Kommission geforderten Anpassungen bei der Ausweisung der roten Gebiete mit besonders hoher Nitrat-Belastung sei man einen wichtigen Schritt weitergekommen.

"Der Vorschlag des Bundes zur Sofortausweisung zusätzlicher roter Gebiete ist nun vom Tisch", betonte Kaniber. "Und auch die Härtefallregel für den Bau von Güllelagern ist ein wichtiger Beitrag zur Umsetzbarkeit der Maßnahmen. Denn in nur wenigen Monaten können entsprechende Anlagen nicht genehmigt und gebaut werden."

Brüssel macht seit Jahren Druck auf Deutschland, weil an vielen Messstellen die Grenzwerte für Nitrat im Wasser überschritten sind. Nachdem sich die EU-Kommission und die Bundesregierung auf schärfere Dünge-Vorgaben geeinigt haben, sind jetzt die Bundesländer gefragt. "Die EU-Kommission wird auf Grundlage der nun vorliegenden Verordnung keine Klage einleiten", teilte ein Sprecher von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) in Berlin mit.

Endgültig abgewendet sind mögliche hohe Strafzahlungen für Deutschland aber erst, wenn die Länder der Verordnung am 3. April im Bundesrat zustimmen. Zuletzt hatte es immer viel Kritik an der Düngeverordnung gegeben - insbesondere auch aus Bayern. Umwelt- und Agrarministerium in Berlin machten aber bereits klar, dass es nur noch wenig Spielraum für Änderungen gebe.