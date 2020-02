München

Ex-Bayern-Trainer Kovac: "Ich genieße die Zeit"

25.02.2020, 05:21 Uhr | dpa

Der ehemalige Bayern-Coach Niko Kovac will zur neuen Saison wieder als Trainer arbeiten. "Ich fühle jetzt wieder die Spannung", sagte der Fußball-Lehrer am Montagabend beim österreichischen Sender ServusTV. "Ich gehe davon aus, dass ich im Sommer wieder was machen werde, darauf bereite ich mich vor." Es gebe viele gute Ligen, sagte er und nannte England und Spanien. "Auch die Bundesliga ist immer interessant."

Derzeit scheint Kovac aber mit seiner vielen Freizeit zufrieden. "Ich genieße die Zeit", sagte der arbeitslose Trainer. Beim FC Bayern musste Niko Kovac am 3. November des vergangenen Jahres nach einem 1:5 in Frankfurt gehen.