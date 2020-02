München

Hainer: Profis sollen Werte an Follower weitergeben

27.02.2020, 12:44 Uhr | dpa

Der FC Bayern fordert seine Fußballer auf, die Werte und Prinzipien des Vereins in den Sozialen Netzwerken an die Fans weiterzugeben. Das sagte Präsident Herbert Hainer in einem Interview von "Münchner Merkur" und "tz" am Donnerstag. Er verwies dabei auf das Fan-Verhalten in der digitalen Welt sowie auf den Einfluss der Sportler auf ihre mitunter vielen Millionen Follower. "Da haben wir als Verein auch eine Verantwortung für unsere Spieler, dass sie bestimmte Werte des Vereins auch weitergeben an ihre Zielgruppen, an die jungen Menschen", sagte der 65 Jahre alte Hainer.

Zugleich will der Nachfolger von Uli Hoeneß den Rekordmeister noch besser in der digitalen Welt positionieren, um neue Anhänger zu bekommen. "Wie man mit den zukünftigen Fans kommuniziert - das bringt alles neue Aufgaben hervor. Wir müssen Strukturen und Prozesse bauen, die eine Linie haben müssen", sagte der frühere Adidas-Chef.