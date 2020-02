München

Metall- und Elektroindustrie startet in Tarifverhandlungen

28.02.2020

Roboter von ABB arbeiten bei MAN Truck & Bus in einer Werkshalle an Seitenwänden von Fahrerkabinen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Konjunkturschwäche und der Probleme durch das neuartige Coronavirus sind die Tarifparteien der bayerischen Metall- und Elektroindustrie in schwierige Tarifgespräche gestartet. Sowohl der Verhandlungsführer der IG Metall, Johann Horn, als auch sein Gegenpart von der Arbeitgeberseite, Angelique Renkhoff-Mücke, sprachen vor Beginn am Freitag in München von besonders komplexen Verhandlungen. Die Tarifparteien haben diesmal besonders früh mit ihren Gesprächen begonnen. Ziel ist es, noch vor Ablauf der Friedenspflicht am 28. April zu einer Einigung für die Branche mit 869 000 Beschäftigten in Bayern zu kommen.

Anders als in früheren Jahren geht die Gewerkschaft nicht mit einer prozentualen Lohnforderung in die Verhandlungen. Wichtiger ist ihr, Rahmenvereinbarungen für betriebliche Zukunftstarifverträge zu verankern. Zudem will die IG Metall festschreiben, dass bei einer Unterauslastung nicht gleich Jobs abgebaut werden können, sondern zuerst andere Maßnahmen getroffen werden müssen.

Die Arbeitgeberseite sieht viele der Forderungen der Gewerkschaft kritisch. Sie würden die Unternehmen behindern, sagte Renkhoff-Mücke. Wichtigste Forderung der Arbeitgeberseite ist ein Belastungs-Moratorium, in dem für mindestens fünf Jahre die Lohnentwicklung festgeschrieben werden soll. Dies wiederum wird von der Arbeitnehmerseite kritisch gesehen.

Die Tarifverhandlungen finden in wirtschaftlich schwierigen Zeiten statt. Erst am Vorabend der Verhandlung hatte der Arbeitgeberverband vbm berichtet, dass die Zahl der Beschäftigten in der Branche im vierten Quartal zum zweiten Mal in Folge gesunken sei.