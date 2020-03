München

"Omas gegen Rechts": Rechtsradikalen keine Chance geben

01.03.2020, 08:22 Uhr | dpa

Die Bürgerinitiative "Omas gegen Rechts" hat vor der Kommunalwahl in Bayern zu einem Kampf gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft aufgerufen. "Wir haben in Bayern nicht so viele Rechtsradikale, die sich aus der Deckung trauen, und man weiß nicht, wie sich das entwickelt. Wir wollen dagegen arbeiten, solange man noch etwas machen kann", sagte Kerstin Lange, Sprecherin der Ingolstädter Ortsgruppe von "Omas gegen Rechts". Gerade vor der Kommunalwahl sei es besonders wichtig, öffentlich Flagge für demokratische Werte zu zeigen.

"Von Norden bis Süden verbindet uns alle der Wunsch, mit wohlwissender Weisheit und unserer klaren Botschaft alle wachzurütteln, um sich gemeinsam gegen den hässlichen und gefährlichen Rechtsruck in Europa einzusetzen", sagte Sabine Mairiedl, Sprecherin der Münchner Ortsgruppe.

Die "Omas gegen Rechts" nennen sich auf ihrer Website "eine zivilgesellschaftliche Initiative, die sich in den politischen Diskurs einmischen will". Die Gruppe gründete sich am 27. Januar 2018. Das Ziel: Öffentlich gegen Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Faschismus protestieren. In Bayern gibt es der Website zufolge neun Gruppen. Nach Angaben von Mairiedl sind seit dem rechtsextremistischen Anschlag in Hanau vom 19. Februar zwei Ortsgruppen hinzugekommen - "und es werden täglich mehr Mitwirkende".