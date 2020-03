Großeinsatz in München

Taxi rast am Hauptbahnhof in Gruppe von Fußgängern

03.03.2020, 20:16 Uhr | dpa, t-online.de

Wartende Taxis am Münchner Hauptbahnhof: Hier wurden vier Fußgänger von einem Taxi erfasst. (Quelle: Ralph Peters/Archivbild/imago images)

Am Münchner Hauptbahnhof hat sich ein Unfall mit mehreren Verletzten ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Taxi in eine Gruppe von Fußgängern gerast.

Bei einem Verkehrsunfall am Hauptbahnhof in München sind vier Menschen verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen sei ein Taxi am Dienstagabend mit mehreren Menschen zusammengestoßen, wie die "Abendzeitung München" unter Berufung auf die Polizei berichtet.

Aktuell gibt es im Bereich des #Hauptbahnhof #München einen größeren Polizeieinsatz.

Nach ersten Erkenntnissen kam es dort an der Ecke Bayerstraße/Goethestraße vor Kurzem einen Verkehrsunfall.

Es wurden dabei mind. vier Fußgänger verletzt.



Weitere Infos folgen. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) March 3, 2020

Demnach soll der Taxifahrer gegen 17.45 Uhr im Bereich der Bayer- und Goethestraße in eine Gruppe von Fußgängern gefahren sein. Wie das Blatt weiter berichtet, sollen die vier Verletzten aber nur leichte Blessuren davon getragen haben.



Die Ermittler betonten, sie gingen von einem Unfall aus. Polizei und Feuerwehr waren nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot vor Ort. Details und Hintergründe waren erst einmal unklar.