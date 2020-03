München

175 Bewerbungen für 50 KI-Professuren

04.03.2020, 05:05 Uhr | dpa

175 bayerische Hochschulen haben sich um 50 neue KI-Professuren im Freistaat beworben. "Künstliche Intelligenz wird in unserer Zukunft allgegenwärtig sein. Unsere Hochschulen sind entscheidende Wegbereiter: Technologien, die heute vielleicht noch in den Kinderschuhen stecken, werden hier umfassend erforscht und entwickelt", sagte Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. Die 50 KI-Professuren, die im Rahmen der Hightech Agenda Bayern zum Ausbau des KI-Netzes im Freistaat zusätzlich entstehen, "werden dieser Forschung einen weiteren, kräftigen Schub verleihen".

Bis Ende Februar konnten sich alle staatlichen Universitäten in Bayern, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie die Technischen Hochschulen und die Kunsthochschulen bewerben. Eine 18-köpfige Expertenkommission wird nun die Auswahl treffen. Bis Ende April wird dann das Wissenschaftsministerium entscheiden, welche Konzepte schrittweise bis zum Jahr 2023 umgesetzt werden. Die ersten KI-Professuren sollen bis zum Herbst 2020 besetzt werden. Dafür stehen 600 Millionen Euro bereit.