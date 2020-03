Unfall am Hauptbahnhof

Taxi-Fahrer wich offenbar Radfahrer aus

04.03.2020, 08:20 Uhr | dpa

Unfall am Münchner Hauptbahnhof: Hier ist ein Taxi offenbar in eine Fußgängergruppe gefahren. (Quelle: Merkur)

Ein Radfahrer hat durch Falschfahren in München einen verhängnisvollen Unfall versursacht. Ein Taxi fuhr dabei in eine Fußgängergruppe. (Quelle: Merkur)

München: Taxi fährt am Bahnhof in Fußgängergruppe

In München ist ein Taxi-Fahrer am Hauptbahnhof in mehrere Menschen gefahren. Die Polizei ging von einem Unfall aus. Nun gibt es erste Erkenntnisse zum Vorfall.

Bei einem Verkehrsunfall am Hauptbahnhof in München sind Dienstagabend vier Menschen verletzt worden. Die Polizei und Feuerwehr gingen zunächst von einem Unfall aus. Nun haben sie erste Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben. Die Einschätzung der Polizei sehen Sie oben im Video.



Demnach wollte ein 60 Jahre alter Radfahrer am Dienstagabend bei Rot über einen Fußgängerübergang der Bayerstraße fahren, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Taxi. Danach geriet das Taxi auf den Gehweg, wo es mit drei Fußgängern zusammenstieß. Das Auto beschädigte zudem mehrere Fahrräder sowie einen Roller, durchbrach einen Bauzaun und kam nach zehn Metern in einer Baustelle zum Stehen.

Der Fahrradfahrer sowie die drei Fußgänger, eine 23-jährige Frau, ein 39-jähriger sowie ein 58-jähriger Mann, wurden nach Angaben der Polizei nicht schwerwiegend oder lebensbedrohlich verletzt. Die Fahrerin des Taxis sowie ihr Fahrgast blieben unverletzt.