München

Drive-in: München weitet Corona-Testmöglichkeiten aus

11.03.2020, 13:23 Uhr | dpa

Eine Krankenhausmitarbeiterin hat an einer "Drive-In"-Teststation Teströhrchen in der Hand. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Angesichts steigender Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus hat die Stadt München ihre Testkapazitäten mit einer Drive-in-Station ausgeweitet. In Absprache mit dem Gesundheitsamt fahren potenziell Infizierte dort mit dem Auto in ein Zelt, wo medizinisches Fachpersonal in Schutzkleidung durch das heruntergelassene Fenster einen Rachenabstrich nimmt. Nach etwa fünf bis sechs Minuten können die Betroffenen bereits wieder die Heimfahrt antreten, wie Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Mittwoch berichtete.

Getestet werden ausschließlich Menschen, die das Gesundheitsamt als Kontaktpersonen von bereits bestätigten Infizierten ermittelt hat. Reiter betonte daher: "Das ist keine öffentliche Teststelle hier." Da davon auszugehen sei, dass die Zahlen weiter stiegen, sei eine weitere Drive-in-Anlage in München bereits nahezu fertiggestellt. Sie können hoffentlich nächste Woche in Betrieb gehen, sagte Reiter der Deutschen Presse-Agentur.