München

Reiter: Deutlich mehr Briefwähler bei der Kommunalwahl

11.03.2020, 14:59 Uhr | dpa

Die Zahl der Briefwähler in München ist schon kurz vor den Kommunalwahlen an diesem Sonntag in die Höhe geschnellt. "Wir haben deutlich, deutlich mehr Briefwähler. Im sechsstelligen Bereich mehr als 2014", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Mittwoch in München. Befürchtungen vor einer Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Coronavirus beim Wählen in Wahllokalen wies er zurück: "Da wird weniger los sein beim Wahlvorgang als in jedem Supermarkt." Zudem berichtete Reiter, dass es aktuell ausreichend Wahlhelfer in München gebe. Zu deren Schutz würden die Briefwahl-Unterlagen heuer in sechs statt in vier Hallen ausgezählt.