München

Söder trifft bayerische Wirtschaft zu Corona-Krisengespräch

13.03.2020, 01:15 Uhr | dpa

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) trifft heute die Chefs der drei wichtigsten Wirtschaftsverbände in Bayern zu einem Coronavirus-Krisengespräch. Im Anschluss (1200) ist eine Pressekonferenz geplant. Das Treffen war ursprünglich als bayerischer Ersatztermin für das ausgefallene Spitzengespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der deutschen Wirtschaft vorgesehen, das eigentlich an diesem Freitag hätte stattfinden sollen. Im Mittelpunkt des Treffens wird die Coronavirus-Epidemie stehen, die zu einer schweren internationalen Wirtschaftskrise führen könnte. Bayerns Industrie war schon vor Ausbruch der Coronakrise in einer Rezession gefangen, die Epidemie hat die Lage insbesondere der Autoindustrie noch einmal verschlechtert. Von Seiten der Wirtschaft nehmen teil der Handwerkstag, Industrie- und Handelskammern und die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft.