München

Blume: Die grüne Welle ist gebrochen

15.03.2020, 21:13 Uhr | dpa

CSU-Generalsekretär Markus Blume hat sich zufrieden mit den ersten Ergebnissen der Kommunalwahlen in Bayern gezeigt. "Die CSU liegt in den Städten und auf dem Land insgesamt sehr gut im Rennen", sagte Blume am Sonntagabend.

Die CSU stehe für Stabilität in schwierigen Zeiten. "Jetzt schon ist klar: Die grüne Welle ist gebrochen, gerade auch in den Städten", fügte er mit Blick auf die Grünen hinzu. Nun kämpfe man direkt weiter für die Stichwahlen in zwei Wochen.