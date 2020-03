München

Grüne Landeschefs rechnen mit Zugewinnen

15.03.2020, 22:07 Uhr | dpa

Die Grünen rechnen bayernweit mit Zugewinnen in den Kommunalparlamenten. "Wir wollen unsere Mandate ganz, ganz klar verstärken", sagte die Landesvorsitzende Eva Lettenbauer am Sonntagabend in München. Aus ganz Bayern kämen "erfreuliche Rückmeldungen". Der Co-Landesvorsitzende Eike Hallitzky kommentierte: "Wir sehen, dass unsere langjährige Arbeit für den Klimaschutz, für den sozialen Zusammenhalt Früchte trägt."

In mehreren kreisfreien Städten und Landkreisen gehen Grünen-Kandidatinnen und Kandidaten in die Stichwahlen um die Amtssessel von Oberbürgermeistern und Landräte, so in den Kreisen Starnberg und Mühldorf am Inn. "Wir werden in den Stichwahlen nochmal alles geben", sagte Lettenbauer dazu.