München

Goretzka: Extreme Freude über Spenden, auch Kovac hilft

23.03.2020, 18:55 Uhr | dpa

In dem früheren Bayern- und Frankfurt-Coach Niko Kovac unterstützt nun auch ein prominenter Trainer die Hilfsaktion der Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich im Kampf gegen das Coronavirus. Ein entsprechendes Foto war am Montag bei Twitter zu sehen. Kimmich sagte am Montag im TV-Sender Sky, dass mit der Aktion#WeKickCorona inzwischen etwas mehr als drei Millionen Euro an Spenden eingesammelt worden seien.

"Wir haben uns extrem darüber gefreut, gerechnet haben wir damit nicht", sagte Goretzka im Gespräch mit dem Sender. Die leise Hoffnung darauf habe es aber gegeben. Zahlreiche prominente Profis haben inzwischen Hilfszusagen für die Aktion gegeben, mit der karitative Einrichtungen unterstützt werden. Die beiden 25 Jahre alten Bayern-Akteure Goretzka und Kimmich hatten am Freitag selbst den Start-Betrag von einer Million Euro gespendet.

Goretzka wies darauf hin, dass inzwischen auch schon 500 Spenden von Nicht-Profifußballern eingegangen seien und dankte ausdrücklich auch dafür. Für die Aktion gibt es eine eigens eingerichtete Internetseite ( www.wekickcorona.com).