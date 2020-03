München

Inzwischen mehr als 10 000 Coronavirus-Infektionen in Bayern

27.03.2020, 12:15 Uhr | dpa

Undatierte elektronenmikroskopische Aufnahme, die vom U.S. National Institutes of Health im Februar 2020 zur Verfügung gestellt wurde, zeigt das Virus, das COVID-19 verursacht. Foto: Uncredited/NIAID-RML/via Ap/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infizierten in Bayern hat am Freitag die Marke von 10 000 überschritten. Inzwischen, Stand Freitagvormittag 10.00 Uhr, sind im Freistaat 10 180 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das verlautete aus Regierungskreisen unter Berufung auf die neuesten Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Demnach sind bislang 59 infizierte Patienten in Bayern gestorben.