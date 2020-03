München

Auch Landtagsausschüsse tagen in Schrumpf-Besetzung

27.03.2020, 13:47 Uhr | dpa

Auch die Landtagsausschüsse werden wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres nur in Schrumpf-Besetzung tagen: Die Zahl der Teilnehmer wird wie schon bei den vergangenen beiden Plenarsitzungen auf ein Fünftel reduziert - wobei die tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse von allen Fraktionen wechselseitig anerkannt werden.

Zudem können sich Abgeordnete per Video zuschalten lassen. Darauf habe man sich am Freitag im Einvernehmen mit allen Fraktionen verständigt, sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. Sie betonte: "Demokratie steht niemals still - das gilt natürlich auch für die Ausschüsse."

Was Sitzungen per Video betrifft, so verständigten sich die Fraktionen nach Angaben Aigners darauf, dass jedenfalls die Ausschussvorsitzenden im Landtag vor Ort sein sollen. Wer sich von dem Fünftel der Abgeordneten, die überhaupt noch teilnehmen sollen, lieber per Video zuschalten will, der soll dies tun.

Die dafür nötige Änderung der Geschäftsordnung des Landtags soll kommende Woche im Rechtsausschuss beraten werden. Sie soll unmittelbar nach den Osterferien gelten - noch vor der nötigen formalen Beschlussfassung im Plenum.