München

Altersversorgung wird für Staatsregierung immer teurer

31.03.2020, 10:51 Uhr | dpa

Für die Staatsregierung wird die Altersversorgung pensionierter Beamter und Angestellter immer teurer. Im Verhältnis steigen die Kosten für die Ruheständler weit schneller als die Ausgaben für die aktiven Staatsdiener. Das geht aus dem am Dienstag in München veröffentlichten Jahresbericht 2018 des Obersten Rechnungshofs (ORH) hervor. Demnach stiegen die Ausgaben für die Versorgungsbezüge 2018 um gut 5 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro. Die Gehälter der aktiven Mitarbeiter legten dagegen nur um 2,3 Prozent zu, wenn diese auch in Summe mit gut 15 Milliarden Euro nach wie vor dreimal so hoch sind.

Die Staatsregierung muss sich darüber hinaus darauf einstellen, dass die Altersversorgung in den nächsten Jahren kontinuierlich teurer wird, weil bis 2035 die Zahl der Ruheständler weiter steigen wird. Das ist für die Finanzkraft des Freistaats von Bedeutung, weil es für Beamte keine Rentenkasse gibt.

Anders als in früheren Jahren verzichtete der ORH in seinem neuen Jahresbericht wegen der Corona-Krise auf jede Kritik an unwirtschaftlichen oder überteuerten Vorhaben der Staatsregierung, sondern berichtete lediglich über die Schwerpunkte der Staatsausgaben.