München

FDP fordert Nachbesserungen beim Fernunterricht

31.03.2020, 12:33 Uhr | dpa

Die Lernplattform mebis wird trotz der landesweiten Schulschließungen in Bayern offenbar nur verhalten genutzt. So hätten sich am 20. März nur 176 842 Nutzer angemeldet, das entspreche knapp zehn Prozent der rund 1,8 Millionen Schüler und Lehrer, teilte die Landtags-FDP am Dienstag in München mit. Sie berief sich dabei auf eine Antwort des Kultusministeriums auf eine aktuelle Anfrage. Aufgrund der Schulschließungen habe das Ministerium alle Schulen zur Nutzung von mebis aufgefordert. Die Anmeldezahlen seien danach zwar rapide angestiegen. Von einer flächendeckenden Nutzung sei man aber auch in Corona-Zeiten noch weit entfernt.

Wenn sich dieser Eindruck verfestige, mache er sich große Sorgen um den Lernerfolg und die Chancengerechtigkeit, sagte der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Matthias Fischbach. Es sei klar, dass in dieser Krise nicht sofort alles perfekt laufe. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) müsse aber nachbessern. "Sonst wird ein reines Verschieben der Abschlussprüfungen nicht ausreichen."