München

Matthäus über Neuer-Vertragsdebatte: "In der Mitte finden"

31.03.2020, 17:05 Uhr | dpa

Lothar Matthäus (59) hält eine Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern München erstmal für weitere zwei oder drei Jahre für realistisch. "Bei Bayern München weiß er was er hat, und der FC Bayern war gerade in seiner Verletzungspause voll hinter ihm gestanden. Und warum soll er nicht zwei, drei Jahre verlängern - bis 2023 vielleicht sogar bis 2024", sagte der deutsche Rekordnationalspieler in "Dein Verein" beim TV-Sender Sky.

Der "Kicker" hatte in seiner Montagsausgabe berichtet, dass das Thema Vertragsverlängerung von Nationaltorwart Neuer beim deutschen Fußball-Rekordmeister derzeit "massiv" stocke. Ein entscheidender Aspekt sei die Dauer. Angeblich biete der FC Bayern einen neuen Vertrag bis zum Sommer 2023, von Spielerseite seien fünf Jahre ins Gespräch gebracht worden. Auch die "Bild" schrieb, Neuer (34) fordere angeblich einen neuen Vertrag bis Ende Juni 2025.

"Ich glaube, man sollte sich in der Mitte finden, ich war selbst ein bisschen schockiert nach der Forderung bis 2025", meinte Matthäus. "Man kann sich nach drei Jahren nochmal zusammensetzen und dann nochmal um zwei Jahre verlängern. Auf Etappen kann ich mir das schon vorstellen, weil Manuel ist ein riesen Torhüter, er hat wieder zu alter Stärke zurückgefunden und von dieser Seite her sollte man eine Lösung finden", sagte Matthäus weiter. Einen "besseren Verein als den FC Bayern" sieht der 59-Jährige für den erfolgshungrigen Keeper nicht, der unbedingt nochmal die Champions League gewinnen will.