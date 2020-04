München

Verleihungsgala des Bayerischen Fernsehpreises abgesagt

03.04.2020, 16:10 Uhr | dpa

Wegen der Corona-Krise wird es in diesem Jahr keine Verleihungsgala des Bayerischen Fernsehpreises geben. Das Coronavirus verändere alles und so seien größere Veranstaltung aktuell weder plan- noch durchführbar, teilte das bayerische Digitalministerium am Freitag mit. "Wir müssen alles dafür tun, dass wir die Verbreitung von Corona verlangsamen, wenn nicht sogar stoppen. Daher kann der Festakt nicht wie geplant im Mai stattfinden", erklärte Digitalministerin Judith Gerlach (CSU). Die Jury werde ihre Arbeit aber fortsetzen.

Der Bayerische Fernsehpreis soll nach Angaben des Ministeriums allen Preisträgern im Rahmen einer Preisübergabe verliehen werden, sobald es die Umstände zulassen. Ein Termin dafür steht noch nicht fest.