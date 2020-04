Untersuchung der Bevölkerung

Forscher-Teams starten zu ersten Corona-Bluttests

06.04.2020, 17:30 Uhr | dpa

In München hat die bisher größte Studie zur Verbreitung des Coronavirus begonnen. An tausenden Einwohner werden Bluttest vorgenommen, um die Verbreitung des Virus zu erforschen.

Für eine Studie zur Ausbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung sind am Montag in München die ersten Forscher-Teams zu Blutabnahmen bei freiwilligen Teilnehmern gestartet. Zunächst seien zwei Teams unterwegs, die drei bis fünf Haushalte pro Tag besuchen, sagte Michael Hölscher, Leiter der Abteilung Infektions- und Tropenmedizin am LMU Klinikum München, am Montag. "Im Laufe der Woche werden wir die Zahl auf zehn Teams steigern, in der nächsten Woche werden wir 20 Teams haben."

Insgesamt sollen Proben in 3.000 zufällig ausgewählten Haushalten aus München auf Antikörper gegen das Coronavirus getestet werden. Damit soll erfasst werden, welcher Anteil der Bevölkerung möglicherweise bereits mit dem Sars-CoV-2-Virus in Kontakt war, ohne es zu wissen. Erste Ergebnisse werde es voraussichtlich in sechs bis acht Wochen geben, sagte Hölscher.