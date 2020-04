München

Ausgangsbeschränkung: Auch am Ostermontag bleibt es ruhig

13.04.2020, 13:13 Uhr | dpa

Die Menschen in Bayern halten auch am Ostermontag die wegen der Corona-Krise geltende Ausgangsbeschränkung ein. Eine Sprecherin der Polizei in München war am Mittag zuversichtlich, dass es zum Abschluss der Ostertage - wie in den vergangenen Tagen auch - weitgehend ruhig bleiben würde. Zudem war für den Montag schlechteres Wetter vorhergesagt.

Seit Karfreitag hatten die bayerischen Polizeipräsidien den Bürgern ein überwiegend gutes Zeugnis ausgestellt. Die Menschen hätten die Vorgaben, etwa nur innerhalb der Familie oder alleine ins Freie zu gehen, keine Ausflüge zu unternehmen und keine privaten Feiern abzuhalten, befolgt. Dennoch gab es auch Verstöße, in vielen Fällen von Jugendlichen, die sich zu Partys trafen.