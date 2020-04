Würzburg

Was zwitschert denn? Vogelexperte hilft per WhatsApp weiter

14.04.2020, 14:26 Uhr | dpa

Pfeifen, zwitschern, tirilieren: Wer bei den vielen Vogelgesängen zum Frühlingsbeginn unsicher ist, welcher Piepmatz dahinter steckt, kann sich per WhatsApp Hilfe holen. In Zusammenarbeit mit dem BUND Naturschutz in Bayern (BN) hilft der Landshuter Biologe und Ornithologe Philipp Herrmann über das Handy weiter. Für die Vogelerkennung solle der betreffende Gesang über die Sprachnachricht-Funktion des Nachrichtendienstes WhatsApp aufgenommen und an die Nummer +49 160 4424450 geschickt werden, teilte der BN am Dienstag mit. Herrmann - auch Vogelphilip genannt - höre sich die Aufnahme dann an und gebe Bescheid, welcher Vogel gesungen hat - meistens inklusive weiterer Informationen über das Tier.

Den Dienst bietet Herrmann mittlerweile in der der fünften Saison an. "Erst gab es das Angebot nur rund um Landshut, dann darüber hinaus und seit vergangenem Jahr in ganz Bayern", sagte er. Mittlerweile habe er schon über 10 000 Anfragen beantwortet.