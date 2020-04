München

Corona-Krise macht Wohnungssuche und Vermieten schwierig

15.04.2020, 06:51 Uhr | dpa

Die Corona-Krise erschwert sowohl Wohnungssuche als auch Vermietung freier Wohnungen. Nach einer Umfrage des Verbands der bayerischen Wohnungsunternehmen unter 225 Mitgliedsunternehmen mit zusammen knapp 357 000 Wohnungen ist die Vermietung sehr stark von den Auswirkungen der Epidemie betroffen. Jedes zweite Unternehmen meldet große Einschränkungen bis hin zur Einstellung des Vermietungsgeschäfts, wie Verbandsdirektor Hans Maier am Mittwoch berichtete.

Demnach gibt es aktuell quasi keine Wohnungs-Vorabnahmen mehr - dabei inspizieren die Vermieter den Zustand einer freiwerdenden Wohnung vor der eigentlichen Übergabe. "Auch die Wohnungsbesichtigungen sind sehr stark zurückgegangen", sagte Maier. Im VdW haben sich überwiegend Genossenschaften und kommunale Wohnungsunternehmen zusammengeschlossen.

Die Corona-Folgen beschränken sich jedoch keineswegs nur auf die Vermietung: 40 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass Instandhaltungsarbeiten verschoben werden. "Kein Wunder", sagte Maier dazu. "Diese Maßnahmen erfolgen in der Regel in bewohnten Wohnungen und sind somit nicht ohne Nahkontakt zu den Mietern möglich."

Rund 63 Prozent der befragten Unternehmen rechnen in den nächsten Monaten mit höheren Mietausfällen, vor allem bei gewerblichen Mietern. Ebenfalls annähernd zwei Drittel - 64 Prozent - rechnen mit einer Verzögerung von Baumaßnahmen. Dennoch sind die Unternehmen noch vergleichsweise optimistisch: 85 Prozent rechnen nur mit einer geringfügigen oder moderaten Beeinträchtigung ihrer Geschäfte.