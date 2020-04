München

Söder: Keine Kita-Gebühren für drei Monate bezahlen

20.04.2020, 10:52 Uhr | dpa

Eltern in Bayern sollen zumindest für die kommenden drei Monate keine Kindergarten- oder Kita-Gebühren bezahlen müssen, solange diese wegen der Corona-Krise geschlossen sind. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in einer Regierungserklärung im Landtag an.