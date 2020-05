München

Acht Corona-Infizierte in niederbayerischem Schlachthof

12.05.2020, 20:00 Uhr | dpa

Auch unter Mitarbeitern eines Schlachthofs in Niederbayern gibt es acht Corona-Infizierte. Das sagte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Es laufe nun eine "Reihentestung" der rund 1000 Mitarbeiter. Parallel werde ermittelt, welcher Mitarbeiter mit wem Kontakt hatte. Problem sei, dass einige der Betroffenen in kleineren Gemeinschaftsunterkünften lebten, berichtete Huml.