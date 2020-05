München

Rummenigge sicher: Kimmich eines Tages Bayern-Kapitän

13.05.2020, 05:50 Uhr | dpa

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sieht in Joshua Kimmich den zukünftigen Spielführer des FC Bayern München. "Ich bin überzeugt, dass Joshua Kimmich eines Tages unser Kapitän wird. Das verkörpert er auf und außerhalb des Platzes, wie er nun wieder unter Beweis gestellt hat", sagte Rummenigge der "Sport Bild" (Mittwoch). Der Bayern-Boss lobte damit die Solidaritätsaktion von Kimmich und Leon Goretzka, die in der Corona-Krise die Spenden-Initiative "We kick Corona" ins Leben gerufen hatten.

Laut Angaben auf der Homepage der Initiative sind dadurch mehr als vier Millionen Euro für karitative Einrichtungen zusammengekommen. Neben zahlreichen Fußball-Profis haben sich auch andere Sportler dem Engagement angeschlossen.