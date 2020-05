Ungewöhnliche Maske

Frau in München trägt Windel als Mundschutz

15.05.2020, 08:11 Uhr | t-online.de

Ein Nuckel liegt auf Windeln (Symbolbild): In München hat eine Frau eine Windel als Maske getragen. (Quelle: YAY Images/imago images)

In München hat eine Frau in der Tram eine Windel als Maske getragen. Ein Schnappschuss davon kursiert nun im Internet und sorgt für belustigte Kommentare.

Eine Frau hat in einer Tram in München eine Windel als Mund-Nase-Bedeckung getragen. Das zeigt ein Foto, das ein unbekannter Nutzer auf der Social-Media-App Jodel vor Kurzem veröffentlichte, wie die "tz" berichtete. Dazu schrieb der Fotograf: "Hoffe, sie ist unbenutzt".

Eine Frau in einer Tram in München trägt eine Windel am Mund: Dieser Schnappschuss wurde bei der Social-Media-App Jodel hochgeladen. (Quelle: Jodel)



Seit dem 27. April gilt in Bayern die Maskenpflicht im Nahverkehr und in den Geschäften. Wer keine trägt und dabei erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von 150 Euro rechnen.

Die Frau in der Tram musste vermutlich keine Strafe zahlen, ist der Mund zumindest ausreichend bedeckt. Zahlreiche Nutzer kommentierten den Schnappschuss amüsiert. "Windeln sind aktuell bestimmt halt billiger als Masken", schrieb ein User. "Bis zu zwölf Stunden Trockenheit", kommentierte ein anderer. "Aber wenn sie benutzt ist, werden die Leute wegen des Geruchs vermutlich Abstand halten", so ein weiterer Nutzer.