Tödlicher Wanderunfall

Münchner stürzt beim Wandern 40 Meter in die Tiefe

18.05.2020, 13:10 Uhr | t-online.de

Salzkammergut am Mondsee: Zu sehen ist die Drachenwand, an der sich der Unfall ereignete. (Quelle: Westend61/imago images)

Ein in München lebender Indonesier ist beim Wandern im Salzkammergut tödlich verunglückt. Beim Abstieg von der bekannten Drachenwand soll er abgerutscht sein.

Ein 40-jähriger Indonesier, der in München lebte, ist am Sonntag beim Wandern im Salzkammergut an der Grenze zu Oberösterreich tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei sei der Mann beim Abstieg an der Drachenwand abgerutscht und etwa 40 Meter in die Tiefe gestürzt.

Gegen 10 Uhr sollen die zwei Männer die Drachenwand über den "Normalweg" aufgestiegen sein und gegen 11.30 Uhr den Gipfel erreicht haben, wie die Polizei mitteilte. Nach einer kurzen Rast wollten die Bekannten wieder nach unten wandern. Nach Angaben seines Begleiters, der in Oberösterreich wohnt, soll der Verunglückte Schwierigkeiten dabei gehabt haben. An einer laut Polizei "recht kritischen und unfallträchtigen" Stelle soll der 40-Jährige dann ausgerutscht und gefallen sein.



Direkt nach dem Unfall rief der Begleiter um Hilfe. Zwei Frauen eilten herbei und wählten den Notruf. Der 40-Jährige soll aber auf der Stelle tot gewesen sein.