Sie soll ihn angegriffen haben

Mann in München erwürgt seine Partnerin

20.05.2020, 18:20 Uhr

Rettungswagen im Einsatz (Symbolbild): In München hat es einen tödlichen Beziehungsstreit gegeben. (Quelle: Kusch/dpa)

Bei einem tödlichen Streit in München hat ein Mann seine Partnerin erwürgt, nachdem sie ihn im Schlaf angegriffen haben soll. Der 55-Jährige erlitt zahlreiche Stichverletzungen.

Ein 55-Jähriger hat in München seine 49-Jährige Partnerin erwürgt, nachdem sie ihm – während er schlief – eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben soll, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nach einer längeren körperlichen Auseinandersetzung habe der Mann erst von ihr abgelassen, als er keine Gegenwehr mehr gespürt hat, so die Polizei. Danach rief er einen Rettungsdienst. Eine Nachbarin hatte die Kampfgeräusche und Hilferufe aus der Wohnung in München am Dienstagmorgen gehört und bereits die Polizei verständigt.

Die 49-Jährige starb trotz versuchter Reanimation durch Polizei und Rettungsdienst kurz darauf im Krankenhaus. Der 55-Jährige wurde wegen zahlreicher Schnittverletzungen und einer stark blutenden Platzwunde im Krankenhaus behandelt. Ob es sich bei der Tat um Notwehr gehandelt haben könnte, wird laut Polizei noch ermittelt.