München

Beckenbauer und Hoeneß laut "Bild" bei Heimspiel im Stadion

22.05.2020, 06:33 Uhr | dpa

Die beiden Ehrenpräsidenten Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß schauen sich das erste Heimspiel des FC Bayern München nach dem Re-Start in die Bundesliga im Stadion an. Das berichtete die "Bild" (Freitag) vor der Partie des Rekordmeisters gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky). "Ich werde das Geisterspiel genießen und mich ganz auf die Aktionen auf dem Platz konzentrieren", sagte Beckenbauer. "Sonst werde ich immer wieder gefragt: "Franz, wie hast du das gesehen?" Dabei mag ich es viel mehr, Fußball zu schauen, ohne viel reden zu müssen."

Wegen der Corona-Pandemie durfte die Bundesliga nur unter Einhaltung eines Hygienekonzepts die Spielzeit fortsetzen. Zuschauer sind in den Stadien nicht erlaubt. Gastgebende Mannschaften dürfen eine Delegation von insgesamt acht Personen auf der Tribüne haben. Den Gäste-Clubs ist eine Gruppe von vier Personen gestattet.