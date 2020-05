München

Ex-Bayern-Profi Scholl will wieder als Trainer arbeiten

26.05.2020, 20:42 Uhr | dpa

Der ehemalige Bayern-Profi und Ex-Reserve-Coach des deutschen Rekordmeisters, Mehmet Scholl, will wieder als Trainer arbeiten. "Das ist eine Passion von mir, der ich auch bald wieder nachgehe", sagte Scholl am Dienstag in einer Videoschalte der "Bild"-Zeitung. Auch einen Platz im Profi-Fußball traue er sich zu. "Aber die Plätze sind begrenzt und sehr begehrt. Es sind wahnsinnig viele Trainer auf dem Markt", sagte der 49-Jährige.

Scholl trainierte zwischen 2009 und 2010 sowie von 2012 bis 2013 die zweite Mannschaft der Münchner. Diese Arbeit habe ihm sehr viel Spaß gemacht, sagte der Europameister von 1996. Daher sei für ihn auch klar, dass er wieder als Trainer arbeiten werde. "Ich werde meine Lücke für mich finden und werde meinen Weg dann gehen", sagte Scholl, der von 2008 bis 2017 zudem als TV-Experte für die ARD tätig war.