München

Auto prallt gegen Stromkasten und Baum: Fahrer stirbt

27.05.2020, 11:38 Uhr | dpa

Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in München tödlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann in der Nacht aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Er fuhr über eine Verkehrsinsel, prallte gegen einen Stromkasten und krachte dann gegen einen Baum an einer Hauswand. Der 28-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Unfallstelle blieb zwischenzeitig großräumig abgesperrt.