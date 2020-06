München

FC Bayern startet gegen Leverkusen in große Fußball-Woche

06.06.2020, 02:55 Uhr | dpa

Der FC Bayern München startet heute mit einem Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen in eine sehr wichtige Woche. In der Fußball-Bundesliga kann der Tabellenführer in Leverkusen und im folgenden Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach weitere Schritte zum Gewinn des achten Meistertitels nacheinander machen. In der Hinrunde verloren die Bayern gegen beide Champions-League-Anwärter jeweils mit 1:2. Es waren die einzigen Niederlagen in den bislang 25 Pflichtspielen mit Hansi Flick als Cheftrainer. Zwischen Leverkusen und Gladbach geht es für die Bayern noch gegen Eintracht Frankfurt um den Einzug ins DFB-Pokalfinale.