Rund 7000 Menschen demonstrieren in München gegen Rassismus

06.06.2020, 15:58 Uhr | dpa

"Silent Demo" gegen Rassismus auf dem Königsplatz in München. Foto: Peter Kneffel/dpa (Quelle: dpa)

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd haben sich am Samstag in München rund 7000 Menschen versammelt, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Genehmigt war die Demonstration am Königsplatz nur für 200 Teilnehmer. "Die Abstandsregeln werden derzeit nicht eingehalten", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Einsatzleiter müsse nun entscheiden, wie mit der Situation weiter umgegangen werde.

Auch in anderen bayerischen Städten fanden so genannte Silent Demos (stille Demonstrationen) statt, darunter in Nürnberg und Augsburg.

Hintergrund ist der Tod von Floyd am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Großstadt Minneapolis. Wegen seines Todes kam es zu Protesten und teilweise auch Ausschreitungen in mehreren Städten der USA.

In München waren immer wieder "Black Lives Matter"-Rufe zu hören. Die meisten Teilnehmer waren in schwarzer Kleidung gekommen. Neben Reden gab es auch Musik.