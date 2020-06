München

Ludwigsburg zunächst ohne Jaleen Smith

07.06.2020, 17:46 Uhr | dpa

Die MHP Riesen Ludwigsburg müssen zum Auftakt des Meisterturniers der Basketball-Bundesliga in München auf Jaleen Smith verzichten. Bei dem Amerikaner wurde bei einer Testreihe eine alte Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Der 25-Jährige muss dem strengen Hygienekonzept der Liga zufolge erst zwei negative PCR-Ergebnisse im Abstand von mindestens 24 Stunden nachweisen, ehe er in München zum Team darf.

Das ist inzwischen der Fall, daher kann nach Angaben des Clubs von "einer abgeschlossenen Infektion ausgegangen werden, bei welcher der Spieler selbst auch nicht mehr infektiös ist". Smith wird daher am Montag in München zum Team stoßen. Der Point Guard, der für das Turnier aus den USA nach Deutschland zurückgekehrt war, verpasst daher nur das erste Ludwigsburger Spiel gegen Rasta Vechta am Sonntagabend (19.00 Uhr/Magentasport).