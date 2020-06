München

Wirtschaftspräsident: Corona-Folgen bei Jobs auch noch 2021

09.06.2020, 05:31 Uhr | dpa

Der Arbeitsmarkt wird durch die Corona-Krise nach Ansicht des Präsidenten der Bayerischen Wirtschaft, Wolfram Hatz, auch im nächsten Jahr noch deutlich unter Druck stehen. "Die negativen Folgen für den Arbeitsmarkt werden zwangsläufig bis weit in das Jahr 2021 hinein spürbar bleiben", sagte Hatz in einem Interview im "vbw Unternehmermagazin" (neue Ausgabe) am Dienstag.

Die Krise habe aber gezeigt, dass Politik und Unternehmen flexibel, unbürokratisch und schnell Lösungen für akute Probleme finden und umsetzen könnten. "So müssen wir weitermachen", sagte der Präsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw). Wichtig sei nun, "vom Durchhalten zum Durchstarten" zu kommen. "Ich bin sicher, dass wir auch diese Krise überwinden werden."