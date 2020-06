München

Titelverteidiger FC Bayern will wieder ins Pokalfinale

10.06.2020, 00:27 Uhr | dpa

Titelverteidiger FC Bayern München strebt heute den nächsten Einzug ins DFB-Pokalfinale an. Trainer Hansi Flick glaubt fest daran, dass sich sein Team im Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt durchsetzen wird. "Ich habe das Gefühl, die Mannschaft weiß auf den Punkt, was Sache ist. Sie ist in jedem Spiel zu hundert Prozent da", sagte Flick.

Man wolle das Spiel in der heimischen Allianz Arena, das wie alle anderen in der Corona-Krise ohne Zuschauer stattfinden muss, klar gewinnen und ins Endspiel am 4. Juli in Berlin einziehen. "Das ist unser Ziel", sagte Flick. Die Bayern wollen sich auch revanchieren für die überraschende Niederlage gegen die Frankfurter im Finale 2018.