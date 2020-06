München

Ex-Stürmer Makaay: FC Bayern kann das Triple gewinnen

11.06.2020, 05:47 Uhr | dpa

Ex-Fußball-Profi Roy Makaay traut dem FC Bayern München in dieser Saison das zweite Triple der Vereinsgeschichte und damit den Gewinn in Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League zu. "Die Meisterschaft ist fast entschieden. Im DFB-Pokal-Finale weißt du das nie, aber sie haben Leverkusen vergangene Woche recht einfach geschlagen. In der Champions League wissen wir nicht, ob und wann es weiter geht, aber ich denke es gibt eine gute Chance, dass sie alle drei Titel gewinnen diese Saison", sagte der 45 Jahre alte Niederländer dem US-Sender ESPN am Mittwoch nach dem Halbfinalsieg des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt (2:1).

Im Finale am 4. Juli trifft der FC Bayern im Finale nun auf Bayer Leverkusen.

Makaay spielte von 2003 bis 2007 für den Rekordmeister. "Sie spielen großartigen Fußball. Vielleicht nicht heute, aber für den größten Teil der Saison", sagte Makaay und lobte insbesondere Stürmer Robert Lewandowski. "Lewandowski wird jedes Jahr besser", sagte Makaay, der in 183 Partien für den FC Bayern 103 Tore erzielte.