München

Gewitter und hohe Temperaturen in Bayern erwartet

11.06.2020, 09:03 Uhr | dpa

Trotz des Regens wird es warm in Bayern. Schon am Donnerstag kommt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gelegentlich die Sonne raus, an den Alpen kann es noch kräftige Gewitter geben. Am Freitag wird es sommerlich, die Sonne scheint und die Höchstwerte steigen auf bis zu 28 Grad an Alpenrand und unterfränkischem Main. Die 30-Grad-Marke knackt der Samstag, dennoch ziehen den Meteorologen zufolge ab dem Mittag wieder mehr Wolken im Freistaat auf. Erneute Gewitter am Wochenende lassen die Temperaturen am Sonntag wieder etwas sinken.