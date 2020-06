München

Ulms Basketballer Osetkowski träumt von Nationalmannschaft

11.06.2020, 13:25 Uhr | dpa

Der gebürtige US-Basketballer Dylan Osetkowski vom Bundesligisten ratiopharm Ulm hofft auf eine Berufung in die deutsche Nationalmannschaft. "Davon träume ich schon seit ich ein Kind bin", sagte der 23-Jährige, der seit kurzem auch den deutschen Pass besitzt, am Donnerstag in einem Interview auf der Vereinshomepage. "Das war wirklich schon immer ein Traum von mir. Nachdem ich jetzt beide Pässe habe, ist es eines meiner Karriere-Ziele. Dafür muss ich aber noch viel Arbeit investieren." Mit den Ulmern nimmt Osetkowski derzeit am Bundesliga-Finalturnier in München teil, bei dem er mit seiner Mannschaft das Viertelfinale erreicht hat.