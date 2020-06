München

Viel Regen zum Start in die Woche in Bayern erwartet

15.06.2020, 07:42 Uhr | dpa

Die neue Woche beginnt in Bayern mit viel Regen und einzelnen Gewittern. In weiten Teilen Bayerns meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Starkregen, in Nieder- und Oberbayern sogar Dauerregen. Einzelne Unwetter und kleinkörnigen Hagel erwarten die Meteorologen derweil im Norden und Osten Bayerns.

Hintergrund ist laut DWD ein Tief über dem Ärmelkanal, das derzeit kühle Luft des Atlantiks über Bayern auf wärmere Luft aus dem Süden stoßen lässt. Am Montag kommt es zu Höchsttemperaturen von bis zu 20 Grad in der Oberpfalz, am Dienstag 15 Grad an den Alpen und 21 Grad in Mainfranken, so der DWD.

Die kommenden Tage sollen ähnlich regnerisch ausfallen: So gibt es laut DWD zwar ab Mittwoch etwas Sonne, starke Regenfälle werden allerdings bis zum Ende der Woche erwartet.