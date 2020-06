München

DFB-Vize Koch: Bayern haben Vormachtstellung untermauert

16.06.2020, 22:56 Uhr | dpa

Der DFB-Vizepräsident Rainer Koch hat dem FC Bayern zum achten Titel in Serie und zur 30. deutschen Meisterschaft insgesamt gratuliert. "Der FC Bayern München hat seine imposante Meister-Serie weiter ausgebaut und seine Vormachtstellung im deutschen Fußball untermauert. Acht Deutsche Meistertitel in Folge, 30 insgesamt, da kann man nur sagen: Respekt und herzlichen Glückwunsch!", wurde der Chef des Bayerischen Fußballverbandes am Dienstagabend in einer Mitteilung zitiert. "Natürlich wird diese Saison vor allem durch die außergewöhnlichen Rahmenbedingungen in Erinnerung bleiben, der sportliche Erfolg für Hansi Flick, sein Team und den ganzen Verein wird dadurch aber keineswegs geschmälert."