Schwer verletztes Opfer

91-Jähriger verprügelt 83-jährige Frau mit Eisenstange

18.06.2020, 16:49 Uhr | t-online.de

In einer Münchner Wohnanlage hat ein 91-Jähriger auf eine 83-Jährige Frau mit einer Eisenstange eingeschlagen. Dann verschwand er in seiner Wohnung und wählte den Notruf.

Eine 83-Jährige ist in einer Wohnanlage im Stadtbezirk Am Hart in München schwer verletzt worden. Die Frau soll von einem 91-Jährigen, der ebenfalls dort wohnt, verprügelt worden sein. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beide Senioren wohnen seit mehreren Jahren in der Anlage.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 91 Jahre alte Mann mit einer Eisenstange auf die Frau eingeschlagen haben. Dann sei er zurück in seine Wohnung gegangen und verständigte den Notruf. Die 83-Jährige wurde daraufhin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Psychiatrisches Gutachten angeordnet

Beamte nahmen den Mann vor Ort fest. "Er machte dabei teilweise auch einen nicht völlig orientierten Eindruck", berichtet die Polizei. Der 91-Jährige wurde deshalb in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Es wurde zudem ein Gutachten angefordert.

Nach der Einschätzung eines Sachverständigers leidet der Senior an einer psychischen Störung, heißt es. Seine Schuldfähigkeit war zur Tatzeit wohl erheblich eingeschränkt. Die Polizei ermittelt derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung.