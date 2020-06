München

Über vier Jahre Haft für sexuellen Missbrauch

19.06.2020, 15:35 Uhr | dpa

Ein Polizist aus dem Landkreis Starnberg ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen zu einer Haftstrafe von vier Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Die Vorsitzende Richterin am Landgericht München II sah es am Freitag als erwiesen an, dass der 60 Jahre alte Deutsche im Zeitraum von 2000 bis 2019 Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht und pornografische Bilder an Jungen geschickt hatte. Sie wies darauf hin, dass sie den Angeklagten nicht für pädophil halte. Seine Neigung gelte nur Jungen ab der Pubertät, wie ein Gutachter im Prozess dargelegt hatte.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten gefordert. Die Verteidiger des Mannes hatten auf vier Jahre und drei Monate plädiert. Bereits zu Prozessbeginn hatte es aufgrund eines umfassenden Geständnisses eine Verständigung auf ein Strafmaß im nun beschlossenen Rahmen gegeben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.