München

Kabinett berät über Ferienbetreuung und Schulbetrieb

22.06.2020, 17:59 Uhr | dpa

Das bayerische Kabinett berät heute über Konzepte zur Betreuung von Schulkindern in den diesjährigen Sommerferien. Die Staatsregierung hat Betreuungsmöglichkeiten unter anderem für den Fall versprochen, dass Eltern ihren Jahresurlaub wegen der Corona-Krise bereits aufbrauchen mussten. Zudem soll es darum gehen, wie die Rückkehr zum normalen Unterricht nach den Ferien aussehen könnte - derzeit findet der Unterricht lediglich zeitversetzt in kleineren Gruppen statt. Über die Details wollen Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) und Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) im Anschluss an die Sitzung informieren.