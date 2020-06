München

Eon-Index zum Ökostrom: Saarland auf Platz eins

23.06.2020, 09:13 Uhr | dpa

Das Saarland belegt nach einem neuen Ökostrom-Index des Energiekonzerns Eon bundesweit Platz eins beim Vorantreiben einer grünen Stromversorgung. Auf Platz zwei und drei liegen Baden-Württemberg und Bayern, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte.

Das Unternehmen hat für seinen "Grüne Energiemeister"-Index neben der Leistung der Ökostrom-Anlagen zwei weitere Faktoren ausgewertet: das Bürger-Engagement - zusammengesetzt aus der Verbreitung privater Ökostrom-Anlagen und der Nutzung von Ökostrom-Tarifen beim Stromverbrauch - sowie die Zahl der Patentanmeldungen im Bereich erneuerbare Energien pro hunderttausend Einwohner.

Auch in der kommunalen Rangliste nach denselben Kriterien liegt der Süden vorn: Den ersten Platz belegt der Landkreis St. Wendel im Saarland, gefolgt von Freiburg im Breisgau und dem Landkreis Mainz-Bingen.

Das Saarland ist in dem Index Spitzenreiter, weil es in allen drei Kategorien vordere Plätze belegt. Baden-Württemberg und Bayern verzeichnen zwar sowohl hohes Engagement der Bürger als auch Erfindergeist mit vielen Patentanmeldungen, doch rangieren beide Bundesländer bei den installierten Ökostrom-Anlagen in der unteren Tabellenhälfte. In Gesamtranking hinten liegen Berlin und die ostdeutschen Bundesländer.