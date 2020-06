München

Alba vor Finaleinzug: Zweites Basketball-Duell mit Oldenburg

24.06.2020, 02:07 Uhr | dpa

Alba Berlin will beim Meisterturnier der Basketball-Bundesliga den dritten Einzug in die Endspiele in Serie perfekt machen. Nach dem 92:63-Hinspielsieg gegen die EWE Baskets Oldenburg geht der Hauptstadtclub mit einem beruhigenden 29-Punkte-Polster in das zweite Duell heute Abend (20.30 Uhr/Magentasport). Die Ergebnisse beider Partien werden addiert. Der achtmalige Meister aus Berlin unterlag in den Finals der beiden vergangenen Saisons jeweils dem FC Bayern und wartet seit 2008 auf den Titelgewinn. Nach dem müden Auftritt im Hinspiel hat Oldenburg kaum noch Hoffnung auf ein Basketball-Wunder.