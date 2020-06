München

Alba Berlin vor neuntem Gewinn der Basketball-Meisterschaft

28.06.2020, 01:15 Uhr | dpa

Alba Berlin will den neunten Gewinn der deutschen Basketball-Meisterschaft perfekt machen. Nach einem 88:65-Hinspielsieg gegen die MHP Riesen Ludwigsburg geht der Hauptstadtclub mit einem beruhigenden 23-Punkte-Vorsprung in das zweite Finale am heutigen Sonntag. Die Ergebnisse beider Partien beim Finalturnier in München werden addiert. Für Alba wäre es der erste Meistertitel seit 2008. Außenseiter Ludwigsburg hofft bei seiner ersten Final-Teilnahme auf die Rückkehr von Leistungsträger Marcos Knight, der das erste Duell mit einer Fußverletzung verpasst hatte.